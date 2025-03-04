宜蘭前教育處長 空降代理校長引不滿

宜蘭縣政府前教育處長簡信斌（前）無預警被拔官，又空降到礁溪國小代理校長，引起許多爭議與討論。（資料照）

2025/03/04 05:30

被無預警拔官 傳透過關係喬職務 5主任、家長會長抗議 教育處：黑函非事實

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前教育處長簡信斌，上個月十七日被無預警拔官，只能回學校擔任老師，許多人為他抱不平。未料，縣府上個月廿七日，又以「文到生效」派任簡擔任礁溪國小代理校長。派任過程，外傳引起學校與家長不滿。縣府教育處表示，攻擊簡的是黑函，不是事實。簡信斌則說，會全力以赴。

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學期中歸建 簡信斌只能回任老師

簡信斌原是公正國小校長，縣長林姿妙連任後，在二○二三年一月拔擢他出任教育處長；林姿妙涉貪案，去年底被判刑停職，由副縣長林茂盛代理縣長。今年二月十七日，縣府人事調整，簡信斌被拔官歸建學校，因在學期中歸建，無法參加校長遴選，只能回任老師。

「從教育處長變成老師」，縣府前教育處長呂健吉為簡鳴不平。呂說，簡信斌是在上個月十四日週五下班前，被代理縣長叫去辦公室直接告訴他「不再借調」，下週一（十七日）就歸建回學校，以粗暴方式逼人走路，不近人情，欠缺同理心。

代理教育處長盼尊重縣長人事權

原以為事件就此告一段落，未料，上個月廿七日，礁溪國小接到縣府公文，以「文到生效」派任簡信斌代理校長。礁溪國小校長張正義二月一日退休，縣府原已指派教務主任代理校長到七月十六日，簡信斌突然「空降」引起許多不滿。

網路流傳，簡信斌是透過關係讓縣府硬喬出代理校長職務給他，學校五位主任與家長會長將總辭表達抗議，家長會也不再參與學校任何活動，也不提供經費。

簡信斌：代理校長會全力以赴

縣府代理教育處長陳金奇指出，有關縣長的人事權，請各界給予尊重，網路對簡校長的攻擊，完全是黑函，除了未具名，他也連繫教務主任、家長會長，他們都稱黑函講的不是事實，沒有總辭與不支持學校這種事。

簡信斌昨接獲媒體詢問，僅稱代理校長會全力以赴。礁溪國小在臉書則稱，張正義校長榮退，簡信斌校長將繼續帶領礁溪國小往前邁進，所有主任和家長會必定支持校長辦學。

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