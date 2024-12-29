為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    太平山宜專一線治理維管 獲金質獎

    林業及自然保育署宜蘭分署在太平山聯外道路「宜專一線」設置以導排地下水為主的集水井及地錨擋土設施，抑止山坡地滑現象，同時訂定監測及維護管理計畫，獲頒今年「第廿四屆公共工程金質獎—公共設施維護管理獎」優等。（林保署宜蘭分署提供）

    林業及自然保育署宜蘭分署在太平山聯外道路「宜專一線」設置以導排地下水為主的集水井及地錨擋土設施，抑止山坡地滑現象，同時訂定監測及維護管理計畫，獲頒今年「第廿四屆公共工程金質獎—公共設施維護管理獎」優等。（林保署宜蘭分署提供）

    2024/12/29 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部林業及自然保育署宜蘭分署在太平山聯外道路「宜專一線」設置以導排地下水為主的集水井及地錨擋土設施，抑止山坡地滑現象，同時訂定監測及維護管理計畫，獲頒今年「第廿四屆公共工程金質獎—公共設施維護管理獎」優等。

    太平山國家森林遊樂區中間服務站南側，約宜專一線五至八公里處，在二○○五年發生大規模地滑，造成道路中斷並休園長達九個月，宜蘭分署擬定治理計畫，並於隔年設置以導排地下水為主的三座大口徑集水井，以及系列地錨擋土設施，來抑止地滑現象持續加劇。

    宜蘭分署表示，為進行治理成效追蹤，還訂定「宜專一線維護管理計畫」、「中間地滑區邊坡治理設施管理及維護程序手冊」及「林業保育署公共工程生態友善機制手冊」，達到公共設施永續使用目標及降低維護過程對於生態環境的影響。

    治理過程更結合低碳與智能科技的自動化監測，符合永續林業、生態台灣的政策目標，這也是林保署首次獲得「公共設施維護管理—公共工程金質獎」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播