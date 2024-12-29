太平山宜專一線治理維管 獲金質獎

林業及自然保育署宜蘭分署在太平山聯外道路「宜專一線」設置以導排地下水為主的集水井及地錨擋土設施，抑止山坡地滑現象，同時訂定監測及維護管理計畫，獲頒今年「第廿四屆公共工程金質獎—公共設施維護管理獎」優等。（林保署宜蘭分署提供）

2024/12/29 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部林業及自然保育署宜蘭分署在太平山聯外道路「宜專一線」設置以導排地下水為主的集水井及地錨擋土設施，抑止山坡地滑現象，同時訂定監測及維護管理計畫，獲頒今年「第廿四屆公共工程金質獎—公共設施維護管理獎」優等。

太平山國家森林遊樂區中間服務站南側，約宜專一線五至八公里處，在二○○五年發生大規模地滑，造成道路中斷並休園長達九個月，宜蘭分署擬定治理計畫，並於隔年設置以導排地下水為主的三座大口徑集水井，以及系列地錨擋土設施，來抑止地滑現象持續加劇。

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宜蘭分署表示，為進行治理成效追蹤，還訂定「宜專一線維護管理計畫」、「中間地滑區邊坡治理設施管理及維護程序手冊」及「林業保育署公共工程生態友善機制手冊」，達到公共設施永續使用目標及降低維護過程對於生態環境的影響。

治理過程更結合低碳與智能科技的自動化監測，符合永續林業、生態台灣的政策目標，這也是林保署首次獲得「公共設施維護管理—公共工程金質獎」。

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