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    首頁　>　宜蘭縣

    台灣好湯金泉獎 礁溪力拚3連霸

    交通部觀光署舉辦台灣好湯金泉獎評比，宜蘭縣府號召民眾「票投礁溪」，力拚3連霸。（記者游明金攝）

    交通部觀光署舉辦台灣好湯金泉獎評比，宜蘭縣府號召民眾「票投礁溪」，力拚3連霸。（記者游明金攝）

    2024/12/28 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部觀光署舉辦二○二四—二○二五台灣好湯金泉獎評比，明年一月一日至一月三十一日開放網路票選，宜蘭縣礁溪溫泉已蟬聯兩屆「金泉獎」金獎，縣政府昨舉行宣傳活動，號召全國民眾「票投礁溪」，力拚三連霸。

    台灣有十九個優質溫泉區，泉水性質、周遭地景、歷史文化等條件皆不相同；交通部觀光署為鼓勵各溫泉區精實競爭力，讓台灣溫泉遊憩品質全方位提升，特別舉辦溫泉界「奧斯卡獎」的台灣好湯金泉獎評選。

    金泉獎分為七大獎項，十泉十美獎、最佳新創獎、最佳CP值獎 、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎及貼心服務獎，評選方式採現地實勘，由專家委員小組針對各獎項評選指標評審。而被認為最高榮譽的「十泉十美獎」另開放票選，讓民眾選出心目中的台灣金泉。

    縣府號召全國民眾「票投礁溪」，礁溪溫泉已蟬聯二屆「金泉獎」金獎，縣府表示，將在宜縣各大重要觀光景點設立宣傳看板行銷催票，強力行銷「礁溪溫泉」，力拚三連霸的目標。

    縣府指出，台灣好湯金泉獎網路票選，民眾只要加入台灣好湯官方Line@就可以參加網路票選，每人限投一次、每次可投五個溫泉區，投票還有機會抽中Gogoro電動機車、數位相機及全台溫泉區的溫泉住宿券等好禮，台灣好湯LINE@請搜尋：@hotspring_taiwan。

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