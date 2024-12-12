烏石港打造有機村 設農業促進專區

宜蘭頭城烏石港有機農業促進區占地17.1公頃，主要種植黃金樹薯、珠蔥等作物。（記者王峻祺攝）

2024/12/12 05:30

宜縣第2處 坐擁山海優勢 面積17.1公頃 緊鄰頭城港口社區

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣二○一四年通過有機農業促進自治條例，率全國之先訂定自治法規，今年繼蘇澳朝陽社區成立促進區後，頭城烏石港昨天也設立十七．一公頃專區，主推黃金樹薯、珠蔥等作物，因鄰近地區擁有豐富漁鮮，期盼結合漁村優勢，打造成全國山海有機村典範。

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農作主推黃金樹薯、珠蔥

宜蘭縣十年前通過有機農業促進自治條例後，去年訂定有機農業促進區設置審查及管理辦法，在農糧署、縣府、農會及仰山文教基金會輔導下，蘇澳朝陽、頭城烏石港相繼成立促進區，接下來員山雙連埤也將加入。

兼具漁村特色 海鮮豐富

烏石港有機農業促進區由頭城鎮農會輔導成立，緊鄰頭城港口社區，有絕佳的農漁村環境優勢，當地還保留傳統漁村牽罟文化，促進區內獨有的砂質土質，加上來自雪山山脈純淨水源，孕育出黃金樹薯、珠蔥、芭樂、雨來菇等多元作物。

員山雙連埤 也將設專區

頭城鎮農會總幹事吳立民說，國內的有機農業促進區以水稻產業為主，烏石港有機農業促進區主打多樣性農作，營運主體為港口社區發展協會，土地範圍從港口里鐵路以西約十七．一公頃。

縣府農業處表示，港口社區發展協會是農村再生計畫社區，籌組促進區過程約二年，在地農民推動有機友善耕作有高度共識，造就特殊多樣性的作物生產，將結合食農教育及農村遊程規劃，串聯漁村體驗，打造山海有機村典範。

種植黃金樹薯與珠蔥的石姓農民表示，當地生態豐富，作物品質良好，有機耕作常吸引山豬下山覓食，尤其最愛啃食樹薯，一年生樹薯每分地可產一千斤，除了作為太白粉的原料，也能直接削皮烹煮，用來煮雞湯、紅豆湯都很適合，深獲市場歡迎，市場價每斤約廿五元。

宜蘭頭城烏石港有機農業促進區占地17.1公頃，主要種植黃金樹薯、珠蔥等作物。（記者王峻祺攝）

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