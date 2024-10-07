宜蘭南山國小 泰雅文化場域啟用

宜蘭縣大同鄉南山國小以辦喜事心情，慶祝學校的文化場域啟用。（南山國小提供）

2024/10/07 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「最高學府」大同鄉南山國小，推動泰雅族實驗教育課程，設計二處校園文化場域，除了新建復刻版的部落聚會所，另在既有教室設置文化館，以南山部落的泰雅語舊地名，命名為Pyanan（比雅楠）文化館，最近啟用，盼泰雅文化傳承在校園扎根。

南山國小推動泰雅族實驗教育課程邁入第三年，每週規劃八到十一堂文化課程，為讓學生上課「身臨其境」，校園增設復刻版的部落聚會所，並運用既有教室成立Pyanan文化館，這二處校園文化場域營造成具泰雅特色的學習空間，置身其中宛如走入時光隧道，體驗與眾不同的氛圍。

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校長陳季寧說，復刻版的部落聚會所涵蓋主體建築、瞭望台、穀倉，由杉木、竹子搭建而成，至於Pyanan文化館則展示南山部落的泰雅文物。Pyanan是南山部落的泰雅語舊地名，意指「祖先曾經來過的地方」，中文多譯為比雅楠。

南山國小復刻版的部落聚會所及Pyanan文化館，一一三學年度揭牌啟用，族人依照泰雅習俗殺豬慶祝，陳季寧期許學生畢業後，直升學區內的大同國中，與國中端的民族教育課程無縫接軌，肩負起泰雅文化傳承的重任。

宜蘭縣大同鄉南山國小復刻版的部落聚會所，由杉木、竹子搭建而成。（南山國小提供）

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