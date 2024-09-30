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    首頁　>　宜蘭縣

    山陀兒颱風逼近 宜蘭龜山島、太平山預警封閉

    山陀兒颱風逼近，宜蘭龜山島預警性封島4天。（東北角風管處提供）

    山陀兒颱風逼近，宜蘭龜山島預警性封島4天。（東北角風管處提供）

    2024/09/30 05:30

    〔記者江志雄、王錦義、陳奕劭、羅國嘉／綜合報導〕山陀兒颱風來勢洶洶，宜蘭縣龜山島昨天起預警性封島四天，太平山國家森林遊樂區、社區型步道預警性封閉，福山植物園今天起到十月二日預警性休園三天。

    福山植物園 今起休園3天

    受到颱風影響，台灣北部及東半部海面風力增強，龜山島碼頭出現湧浪，交通部觀光署東北角風景區管理處基於安全考量，啟動預警性封島。

    位於宜蘭及新北交界處的福山植物園下起間歇性大雨，預警性休園三天；太平山遊樂區昨天下午預警性休園，遊客全數撤離，蹦蹦車停駛，園區內八條自然步道封閉；林業及自然保育署宜蘭分署轄管的社區型步道均預警性封閉。

    蘇花公路不排除預警封路

    公路局東區養護工程分局指出，○四○三強震後蘇花公路上方高山坡地仍屬不穩定，颱風可能帶來強降雨，台九線和平到崇德路段容易發生土石泥流，不排除實施預警性封路。

    宜花多處步道 封閉

    林業及自然保育署花蓮分署宣布，池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，以及佐倉、撒固兒、鯉魚山、虎頭山、安通越嶺道西段、八通關越嶺道─鹿鳴吊橋段、月眉山、能高越嶺道東段等步道，預警性休園及封閉。

    新北市高灘地工程管理處表示，全市河濱公園近千項設施，為避免颱風影響防洪安全，已預防性撤離園內三○七頂帳棚，並封閉新店區碧潭上游的浮筒橋自行車牽引道，安排吊離上岸，維護河道暢通。

    新北河濱公園 撤離帳棚

    新北市長侯友宜說，預估今天深夜到週二清晨發布海上颱風警報，影響新北市最劇烈的時間為週三晚上到週四清晨，沿海可能發生長浪，低窪地區嚴防積淹水，民眾避免前往山區或海邊活動。

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