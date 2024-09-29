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    首頁　>　宜蘭縣

    《宜蘭》無人機灑農藥門檻高 衍生黑戶亂象

    近年農民多以無人機施灑藥劑取代人工噴藥，但須取得民航局及防檢署「雙證書」，農友盼簡化申請流程。（宜蘭縣府提供）

    近年農民多以無人機施灑藥劑取代人工噴藥，但須取得民航局及防檢署「雙證書」，農友盼簡化申請流程。（宜蘭縣府提供）

    2024/09/29 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕近年農民多以無人機施灑藥劑取代人工噴藥，但須同時取得民航局及防檢署「雙證書」，高門檻下衍生非法代噴黑戶，宜蘭也曾發生代噴人員在噴藥過程和有機農及鄰田、民宅發生衝突，農友盼簡化申請流程並提供配套措施。縣府表示，將加強稽查並持續與中央溝通，輔導地方成立有機促進區，降低衝突。

    根據農業部防檢署公開登記資料，宜蘭有十二人取得空中施作、無人機飛行載具代噴資格。吳姓農友說，無人機進入田間作業，依規三日前要向交通部資訊系統報到，作業完成也要報離，但田間作業需配合氣候，規定讓農民難配合，且申請無人機作業只能透過法人，自然人不行，希望簡化流程，以利推廣智慧農業。

    灑到民宅、鄰田引發衝突

    宜蘭員山、壯圍鄉近月也接獲陳情，反映很多無人機噴藥未取得證照，噴灑農藥還時常灑到民宅、鄰田，和有機農及當地住戶產生衝突，增加作業阻力，若操作不慎墜毀，恐傷及無辜。

    宜縣府向中央反映簡化流程

    宜蘭縣府表示，非法部分將加強稽查管控，針對申請程序會持續向中央溝通，在兼顧國防安全下，提供更簡便的無人機作業流程；至於衝突事件，將輔導成立有機促進區，呼籲農友在噴藥前，應多跟鄰里溝通、說明。

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