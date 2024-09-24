生態綠舟園區建演藝廳 宜縣未定案

宜蘭演藝廳是宜縣唯一縣屬的專業劇場，但觀眾席僅能容納630人。（記者游明金攝）

2024/09/24 05:30

位於溪南交通樞紐 列入評估 文化局：須從全縣發展審慎研議

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭演藝廳位於溪北地區的宜蘭市，縣府考量讓溪南民眾也能就近欣賞藝文演出，評估興建第二座（溪南）演藝廳的可行性，希望朝八百至一千二百人的場館規劃，外傳將落腳冬山河生態綠舟園區且已騰出用地。不過，縣文化局表示，全案仍須審慎研議。

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宜蘭演藝廳在溪北 觀眾席僅630人

縣議員楊弘旻積極爭取在生態綠舟園區興建溪南演藝廳，他說，生態綠舟園區是知名景點，冬山鄉在溪南各鄉鎮也是最適中位置，園區腹地夠大，且就在台九線旁與冬山火車站附近，交通方便，設置演藝廳對園區有加乘效益，可以帶動觀光與藝文活動發展。

宜蘭演藝廳是宜縣唯一縣屬的專業劇場，一九九八年啟用迄今已廿六年，當初設計觀眾席僅是六三○人的中小型多功能劇場，加上三面式舞台特殊型式，無法與其他縣市舞台型式相容，使得部分團體無法到宜蘭巡演。

新建場館 朝800至1200人規劃

縣文化局表示，從全國各縣市專業表演場館來看，以三十萬至六十萬人縣市為例，都有八百至一千席以上的專業表演場館，考量售票席次支撐演出成本，未來新設演藝廳，觀眾席建議落在八百至一千二百人之間；除了觀眾席，也應規劃提供排練空間，培訓在地專業人才。

外傳新演藝廳將落腳生態綠舟園區，園區已騰出冬山鄉珍珠二段八八六地號、一萬五四一○平方公尺的遊憩用地，將作為演藝廳興建使用。

對此，縣文化局表示，生態綠舟地理上為溪南交通樞紐，距離蘇澳、羅東、五結等鄉鎮近，以區位及基地規模完整性來說，可列為興建場域評估，但園區興建建築設施，需與景區整體環境景觀融合，且須考量行水區防洪及噪音干擾等問題。

文化局強調，新設演藝廳除層級規模、機能定位、建築面積，還須考量土地使用限制、交通及人潮可及性、預算規劃、文化及觀光資源串連等因子，文化局將從全縣表演藝術及觀光發展的觀點，審慎研議新設演藝廳的可行性。

地方爭取設置溪南演藝廳，傳將落腳冬山河生態綠舟園區。不過，縣文化局表示，全案須審慎研議。（宜蘭縣府提供）

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