羅東百歲人瑞吳火春愛動腦 用電腦玩股票

羅東鎮百歲人瑞吳火春耳聰目明，能使用平板電腦看盤玩股票。（羅東鎮公所提供）

2024/09/19 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮百歲人瑞吳火春耳聰目明，目前仍在玩股票，使用平板電腦看盤及網路下單，羅東鎮長吳秋齡昨天到府致贈重陽禮金與豬腳麵線時，詢問他的養生之道，吳老先生回說，每天看股市動動腦筋，是他保持長壽的秘訣。

重陽節即將到來，吳秋齡一行人造訪吳火春，提前向他賀節，剛滿百歲的吳老先生不僅行動自如，還會騎車外出，值得一提是，他擅長投資股票賺取零用錢，為了跟上潮流，幾年前學習平板電腦操作，上網汲取股市資訊，並改用網路下單，投資理財「與時俱進」。

請繼續往下閱讀...

吳火春身子硬朗，外表看不出來已經百歲，他分享養生秘訣，直指投資理財是他保持活力的重要來源，六十多歲投入股市後，至今樂此不疲，研究股市能延緩腦力退化，也讓日子過得充實，歡度精彩的老年生活。

吳火春說，他利用時間上網做功課，挑選值得信賴股票小額投資，但投資有賺有賠，必須量力而為。被問到投資股票賺了多少私房錢？老先生笑稱，有努力就有回報，此話一出，引起眾人會心一笑。

羅東鎮今年百歲人瑞有十三人，最高齡一○三歲，每人可獲贈兩萬元重陽禮金及禮品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法