《宜蘭》查林姿妙金流 檢質疑反覆支票借還款

2024/09/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等四案，其中針對不明金流七八四四萬元，涉犯貪污治罪條例財產來源不明、特殊洗錢等罪嫌。宜蘭地方法院召開審理庭，昨傳喚林姿妙以及與林有帳戶金流往來證人調查；證人雖證稱是單純借貸，但檢方質疑反覆透過等額支票借貸還款並不尋常，林姿妙則當庭哽咽喊冤。

檢方調查林姿妙二○一七年至二○一九年帳戶金流，發現羅東及冬山農會帳戶共有超過一百筆資金異常進出，涉嫌利用十個人頭帳戶洗錢超過七千萬元，其中多筆金流更是來源不明，依財產來源不明罪及特殊洗錢罪起訴。

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林強調與謝女長期有借貸關係

宜蘭地院昨開審理庭，證人證稱是借貸關係，不過檢方質疑，借還過程為何不一次還清，而是反覆透過支票借貸，讓流程複雜。

與林姿妙為初中同學的謝姓證人帳戶，共有來自林的卅一張支票、累計存入七三○萬元。謝女稱，早期林向她借錢，是由林的父親取款，原本是給現金，後來改成收取等額支票再給款較有保障。

全案可望年底前一審宣判

法官也提出支票兌現票期問題，謝姓證人回覆，都會先與林姿妙在電話中說好，票期十天至卅天都有。林姿妙則是當庭哽咽，強調與老同學長期就有借貸關係，如今被冤枉成利用人頭帳戶洗錢很難過。

林姿妙與縣府官員等十五人，涉犯貪污、洗錢及財產來源不明、偽造文書等罪，預定十月廿四日辯結後，全案可望在年底前一審宣判。

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