蘇澳增35噸巡防艇 強化遊憩救護

蘇澳海巡隊添增三十五噸級的巡防艇，強化宜蘭海域執法救援能量。（蘇澳海巡隊提供）

2024/09/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳海巡隊昨天舉辦祈福儀式，迎接新造的三十五噸級巡防艇PP—三五二一艇加入陣容，這艘新艇具備船速快、吃水淺、操縱靈活等特性，為宜蘭海域執法及搜救注入新能量。

新造的三十五噸級巡防艇，採用噴水式推進器，最高航速可達四十五節，換算成時速約八十三公里，續航力六百浬，即一千一百公里；艇上配置強化消防滅火功能的高壓水砲，由駕駛室遙控操作，噴水量每小時七十公秉（七萬公升），最大射程超過六十公尺，以利執行海上任務時發揮優勢效能。

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蘇澳海巡隊表示，東北角海域是國內遊憩活動熱點，海巡人員肩負救生救難重責，PP—三五二一艇加入蘇澳海巡隊後，將提升海上遊憩安全及海域治安維護能量，各界若在海面遇上危難，請撥打一一八免付費服務電話通報，海巡署將派員處理。

海巡署艦隊分署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，依勤務需求建造各式艦艇，蘇澳海巡隊在PP—三五二一艇加入後，共有九艘巡防艇，包括一百噸級、三十噸級及六噸級CP快艇各三艘，轄管範圍北從三貂角南到和平溪口的宜蘭海域。

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