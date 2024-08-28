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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣科技執法 新增6處10月啟用

    2024/08/28 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣已啟用十一處路口科技執法設備，最近再新增六處，預計十月一日啟用，針對車輛不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛等違規偵測取締，其中汽車駕駛人不停讓行人罰六千元。

    宜縣十一處路口科技執法設備，包含宜蘭市三處、羅東鎮三處、頭城鎮二處，另礁溪鄉、蘇澳鎮、三星鄉各一處；二○二二年八月陸續啟用後，取締件數九萬九○三四件，平均一年將近五萬件，以闖紅燈、違停居多。

    宜蘭縣警局增設的六處路口科技執法設備，取締項目依照各路口交通特性有不同規劃，汽車駕駛人、機車騎士不停讓行人，分別處六千及一千二百元罰鍰，闖紅燈一千八百到三千六百元罰鍰。

    新增的六處路口科技執法設置地點與取締項目如下：宜蘭市中山路五段與環市東路口：闖紅燈、超速、未依標誌標線號誌行駛、未依規定轉彎。羅東鎮復興路、仁愛路與河濱路口：闖紅燈、禁行車輛（大型車）。礁溪鄉礁溪路四段與育才路口：不停讓行人、闖紅燈、規違停車、未依標誌標線號誌行駛、未依規定轉彎。

    頭城鎮外澳慶天宮前：闖紅燈、超速。頭城鎮濱海路與烏石港路口：不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速。蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口：不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、逆向行駛。

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