宜縣府施政民調 交通建設逾34.9％不滿

宜蘭交通施政滿意度最低，縣府解釋受三大刻板印象影響，其中一項為每逢假日國道五號塞車問題。（資料照）

2024/08/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣府二○二三年度民調，施政滿意度七十八．七％，創近三年新低；其中「交通建設」最令民眾不滿，有三十四．九％認為要優先加強交通建設。縣府分析是受假日國五塞車、路邊違規停車及推動重大交通建設時間過長等影響，導致負面刻板印象，將管控相關建設案進度改善。

國五塞車、違停、建設期長 引民怨

縣議會臨時會開議，議員陳文昌、呂惠卿及林麗等人昨針對交通施政滿意度出質詢。陳文昌說，中央對公共運輸補助多，但想搭公車的人沒車搭，部分路線卻又沒有人坐，才讓民眾不滿，建議把經費用來補助小巴士。

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呂惠卿也提及，廿八處候車亭二年來遲遲未完成，造成民眾不便，候車亭的設計案應與議員、地方討論，希望今年底完成，羅東轉運站周邊交通也未完成改善，均需一併檢討追蹤進度。

縣府交通處長黃志良分析，民調未分細項詢問，他認為是受國五塞車、路邊違停影響市區車流，以及聯外交通建設推動時間過長等直觀影響，讓民眾產生負面印象；至於候車亭今年陸續建置，羅東轉運站周邊工程則配合主體施工，下月啟用後，會按照計畫執行道路改善。

縣府說，疫情前每年約有四百萬人次搭乘市區公車，疫情後雪崩式下滑，現僅有二百萬人次，原因也與司機荒有關，已建議業者依實際運量需求調整路線，七月一日也調高虧損補貼鼓勵業者。

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