AI偵測鬥雞眼 國華國中3生摘金

宜蘭國華國中張鈞喆、許哲瑋及邱量設計「全方位視覺檢測系統」，透過AI視覺辨識，不僅能檢查視力、色盲檢測，就連鬥雞眼等眼疾也能偵測辨識，作為民眾就醫參考。（記者王峻祺攝）

2024/08/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國華國中今年共二組學生在IEYI世界青少年發明展拿下一金、一銅；由張鈞喆、許哲瑋及邱量設計的「全方位視覺檢測系統」，透過AI視覺辨識，不僅能檢查視力、檢測色盲，就連鬥雞眼等眼疾也能偵測辨識，作為民眾就醫參考，成功為學校摘下十年來第十一面發明展金牌。

張鈞喆、許哲瑋及邱量設計「全方位視覺檢測系統」，結合識別技術提供民眾視覺、眼疾檢查。許哲瑋分享，考量疫情及行動不便者需求，期望透過視覺檢查，幫助他們即時發現眼睛問題，減少醫護的現場工作量。

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許哲瑋說，系統可偵測手部關節，並運用於視力辨識，五題測試答對三題就會往更高視力檢測進行，以利判別視力程度；另還有色盲檢測及基礎鬥雞眼、白內障等眼疾偵測，並設置ChatGPT供民眾諮詢視覺問題，但最終結果作參考，民眾仍須就醫詳細檢查。

張晴雁、林曉熙及楊馥聿則以「玩轉音樂─AI樂譜轉換系統」作品拿到銅牌，打造轉換樂譜系統，只要掃描樂譜，就能一鍵生成包括中高音直笛及陶笛的指法、簡譜，讓不懂樂理的人，也能快速上手吹奏樂器。

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