宜蘭凱米復建需2.1億 中央允即報即審

工程會副主委陳為祥（右）昨率相關部會到大同鄉碼崙溪上游二號壩進行災損修復現勘。（工程會提供）

2024/08/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府概估凱米颱風災後總體復建經費約二．一億元，行政院公共工程委員會副主委陳為祥昨到宜蘭勘災，地方公共設施災後復建經費不足部分，中央將採即報即審加速辦理，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

陳為祥昨偕同中央相關部會，先到縣府聽取復建災損簡報，午後再前往大同鄉碼崙溪上游二號壩現勘。縣府初估公共工程災損金額二．一億元，縣府災害準備金僅剩一．七億元，不足負擔。

縣府統計，全縣災害申報計十一案，以南澳鄉六案最多、其次為大同鄉四案、頭城鎮一案，復建工程項目包含公路系統、水土保持、養殖漁業專區農水路等工程。

副縣長林茂盛說，其中五案災損超過一千萬元，懇請中央協助恢復各建設原有功能，並謝謝工程會主委陳金德風災後第一時間趕到員山溪洲勘災，允諾協助治水計畫，目前三．七億元計畫案已函送中央，盼工程會同步推動。

陳為祥說，針對復建經費，中央各部會採「即報即審」處理，具時效性工程可先提報，讓實際施作與經費同時到位，其他專案則會同相關主管機關盡快審議，縣府進行復建工程的同時，也應找出致災原因，提出整體防治及整治規劃。

立委陳俊宇說，復建過程不僅要恢復公共建設原功能，更要朝提升目標邁進，汛期未結束，相關單位應即刻盤點攔砂壩、重要橋梁上下游的疏濬，以及重要河道、堤防護岸有無掏空問題，避免災害擴大。

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