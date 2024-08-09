金岳國小校長遴選案 教部要求宜縣府檢討

2024/08/09 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小校長遴選，金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，卻通過同校「新任」校長審議，引起爭議。教育部函覆宜蘭縣政府此案有違反校長遴選機制公平嚴謹的疑慮，要求縣府檢討適當性。縣府表示，將依據教育部函示，研議修正校長遴選作業要點，提送縣教審會審議。

依據國教法規定，學校校長應採任期制，公立學校一任四年，得在同學校連任一次，任期八年；偏遠地區學校得連任二次共十二年。施麗霞「連任」未獲通過，卻通過同校「新任」校長遴選，遴選過程與任期計算都引起質疑，縣府為此向教育部申請函示。

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指有違遴選機制公平嚴謹的疑慮

金岳國小屬原鄉偏遠學校，教育部近日函覆，依縣府遴選，施麗霞因屬「新任」校長，最多可任十二年，加上她原已任四年，其於同校任期年限至多將達十六年，超出國教法的年限規定。

教育部認為，同一遴選委員會對於同一人，在同一校連任與新任校長遴選階段做出不同決定，有違反校長遴選機制公平嚴謹的疑慮，請縣府檢討遴選程序適當性並予以調整。教育部也同時函覆全國教師工會，後續將邀集各地方政府、相關團體與專家學者研商修正相關法規，避免類此情形再度發生。

宜蘭縣教師工會指出，教育部的函示，證實工會最初擔憂，此例一開，若不斷以「新任」參加校長遴選，將形成「萬年校長」，縣府要怎麼調整？工會認為應回到法規面檢討。

縣府擬修正校長遴選作業要點

副縣長林茂盛說，校長任期部分，會依據國教法偏遠地區學校十二年上限規定辦理，縣府會做好執行細節，不牴觸法令；至於原校連任遴選未通過，能否參與同校新任校長遴選？將研議修正「宜蘭縣國中小學校長遴選作業要點」，提送教審會審議。

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