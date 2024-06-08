5科A++寫作6級分 宜縣3人有方法

國華國中康秉叡，拿到好成績覺得自己很幸福。（記者王峻祺攝）

2024/06/08 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國中會考成績出爐，宜蘭縣今年有三人拿到五A++、作文六級分榜首。國華國中康秉叡、音樂班謝楷祥二人，考前勤刷題衝刺，一舉拿下高分；謝楷祥將圓建中夢；羅東國中劉宜臻則用自己改良的地獄式番茄鐘學習，她說：「拚命努力累積而來的東西絕對不會背叛你。」

宜蘭縣今年會考成績，獲得「五A++、寫作六級分」學生有三人、「五A++」十六人、「五A+」五十六人、「五A」一一八人，寫作六級分者，共計廿九人。

劉宜臻改良番茄鐘學習法

劉宜臻是普通班的學生，秉持「該玩就不要想著課業的事、該讀書就不要想著玩」的原則，養成自律讀書習慣，念書之餘也會涉略遊戲、動漫及觀看虛擬直播主，並改良番茄鐘學習法，以「地獄式」管理學習日程及計畫。

謝楷祥自我激勵拚建中

謝楷祥受母親影響，小學就讀北成國小音樂班，畢業後繼續到國華國中音樂班專研打擊及鋼琴，並開始作曲；八年級決心跨區到台北念高中，訂下目標後全力衝刺，並以建國中學為目標，每天吶喊「建中建中我好喜歡你！」自我激勵，終於一舉圓夢。

康秉叡考前勤刷題衝刺

國華國中另名滿級分的康秉叡，以就讀台大數學系的哥哥為榜樣，同樣熱愛數學，還曾為了科展，一週投入八十多個小時，做任何事情均全力以赴。他分享，平時上課認真外，更重要的是要聽老師的補充內容，考前還要不斷刷題也會繼續保持衝勁。

國華國中音樂班謝楷祥，謝謝師長一路教導支持。（記者王峻祺攝）

羅東國中劉宜臻改良番茄鐘學習法。（記者王峻祺攝）

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