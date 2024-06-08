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爭輝達研發中心 民進黨宜縣議員提案

民進黨宜蘭縣議會黨團昨在議會連署提案，請縣政府全力爭取輝達研發中心到宜蘭設置。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭縣議會黨團昨在議會連署提案，請縣政府全力爭取輝達研發中心到宜蘭設置。（記者游明金攝）

2024/06/08 05:30

水電無虞 林姿妙拋出高鐵特區、竹科宜蘭園區兩處地點

〔記者游明金／宜蘭報導〕輝達執行長黃仁勳透露，希望在台北附近設置研發中心。民進黨宜蘭縣議會黨團昨在議會連署提案，請縣政府全力爭取輝達到宜蘭設置。縣長林姿妙說，宜蘭水電供應無虞，是最適合設置的地點，她並拋出高鐵特區、竹科宜蘭園區兩處地點，希望黃仁勳能看到宜蘭。

如成功爭取 能加快高鐵等建設

民進黨連署提案，請宜蘭縣政府爭取輝達設址宜蘭，再造宜蘭經濟、就業新契機。縣議員謝燦輝說，如能成功爭取，對宜蘭帶來利多，也能促進宜蘭高鐵與各項建設加快興建。

縣議員林麗指出，宜蘭具備最佳條件，國五從宜蘭科學園區到大台北生活圈不用一小時，宜蘭科學園區距離市區五分鐘路程，周邊有學區、住宅區，北邊緊臨廿七公頃運動公園，南邊連接縣政府及宜蘭大學城南校區，是非常適合的地點。

縣議員呂惠卿表示，宜蘭科學園區尚有廿公頃土地可提供輝達運用，未來高鐵延伸宜蘭，高鐵站就在宜科園區旁，交通便捷，各項條件都符合要求。

縣議員陳文昌說，竹科宜蘭園區是朝數位創意、軟體資訊、研發方向設置，黃仁勳提出的條件，要位在北部、風景優美、土地取得便利等，宜蘭完全符合需求，不只宜科園區，周邊還有廿六公頃宜蘭大學城南基地，可以產學合作培育在地科技人才。

不分藍綠 國民黨議員參與連署

國民黨議員陳鴻禧也參與民進黨團連署，他說，這對宜蘭發展有幫助，大家共襄盛舉不分藍綠。縣長林姿妙指出，宜蘭高鐵特區、宜蘭科學園區都是適合地點，宜蘭水質全國最好，清水電熱發電全國第一名，水電都沒有問題，感謝黃執行長要來投資台灣，她更希望可以投資宜蘭，只要在宜蘭都很讚。

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