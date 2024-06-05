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首頁　>　宜蘭縣

警亂開吊銷牌照罰單 判1年4月

2024/06/05 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕員警配合代辦業者（車商）開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照，全國都有案例。宜蘭古姓員警在二○二二年間配合從事車行業務的同學，連開六張吊銷單同樣遭法辦，宜蘭地院一審判決，依犯貪污治罪條例圖利罪處一年四月，緩刑二年，全案可上訴，古員已被停職。

判決書指出，古姓員警二○一九年任職宜蘭羅東某派出所，負責道路交通違規業務；二○二二年間配合從事汽車業務代辦工作的高中同學賴男，替六名車主開出六張吊銷牌照罰單。

吊扣變吊銷 違規車主鑽漏洞

這六名車主均因行車超速六十公里，依道路交通管理處罰條例第四十三條，要被吊扣牌照半年。古員與賴男當時鑽交通法規漏洞，賴男受車主委託，將被吊扣牌照的車輛行駛到指定地點後，隨即用通訊軟體告知古員到場開單。

二○二二年一至三月，古員開立六張不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，並可至監理單位重新驗車請領新的牌照，重新上路，比原本預計上路時間提早約三個月。

宜蘭地院一審判決，古員、賴男均犯貪污治罪條例圖利罪，古員無不法所得，賴男則收取共六千元費用，二人分處有期徒刑一年四月及一年，緩刑二年，褫奪公權二年。

為防止民眾規避處分，立委於二○二二年提案修法，並在去年修訂公告重新請領牌照最低期間限制，明定被吊銷或註銷牌照者，均至少要六個月才能再領牌。

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