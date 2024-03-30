高時薪招募農耕隊 吸引青年種稻

農民林俊名（左一）成立農耕隊，採透明化薪資制。左二起為成員陳佑豪、陳寬祐、林承彥。 （記者蔡昀容攝）

2024/03/30 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四十六歲農民林俊名，二○一五年移居宜蘭，以企業招募人才方式成立「農耕隊」，給予一九○元至二五○元時薪，聘請年輕人種稻。林俊名給的時薪，比勞基法最低時薪還高；他認為，這是務農者應得報酬，要以建立透明薪制為目標，鼓勵年輕人務農。

林俊名是台北人，原是工程師，因陷人生低潮，開始接觸農耕，二○一五年離開台北移居宜蘭員山，租地種友善稻米，並成立「書食糧號」品牌自銷。

林俊名以企業方式 解決農忙缺工

一個人務農常忙不過來，整地、插秧、除草、收割，都需額外人力幫忙；以往，農村人家在農忙時，常常互相無償支援。但現代農村缺工，林俊名希望用企業方式招募人力，建立制度給予合理薪酬，解決缺工問題。

林俊名二○一八年成立農耕隊，農忙時需要人手，便在農耕隊群組張貼工作時間、內容和所需人力，並將成員分成初手、熟手、老手，給予不同時薪，將工作內容和薪資透明化，建立制度，六年來從未缺工。

大學生成員 放假返鄉種田

農耕隊成員來來去去，目前有十五名成員，最小十六歲，最大二十三歲。部分成員在外縣市唸大學，隊裡兄弟檔陳寬祐、陳佑豪，分別就讀中興大學、東華大學，因家裡務農，小學一年級就開始下田，經驗豐富，高中時邀同學加入，是農耕隊重要推手。

陳寬祐說，務農原是不斷重複動作的勞動，但朋友、同學加入後，變的更好玩，在外縣市唸大學的人，也會趁假期返鄉種田像極同學會。就讀成功大學的林承彥，高中時被陳寬祐拉進農耕隊，如今已是「老手」幹部。林承彥說，起初沒想太多，當是賺零用錢，但下田真的很累，還好是朋友一起做，氣氛很歡樂，也很有成就感。

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