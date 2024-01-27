宜縣教師工會連署 爭取附幼廚工調薪

宜蘭縣教師職業工會連署，要求提升廚工薪資待遇。（記者蔡昀容攝）

2024/01/27 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低、無晉薪機制，因此流動率高，成為幼兒飲食隱憂。宜蘭縣教師工會發起連署，盼參考其他縣市，調薪並設晉薪制度，獲一一七○人支持。縣府教育處認為，各縣市財政等級不同，薪資待遇自然不一，會向中央反映，盼全國統一。

要求提高起薪、設晉薪制度

宜蘭縣有四十九所公立附幼、六十二名廚工，約八成五的人具備丙級中餐烹調士證照，每月薪資兩萬八千元；沒有證照者，則依基本薪資月領兩萬七四七○元。廚工雖有考核，但僅用於續聘參考，不會因表現優異而加薪。

教師工會指出三大問題，宜縣起薪不如人，有證照廚工，新竹市三萬二七六八元，比宜蘭高出四七六八元。未具丙級證照者，起薪雖依基本工資起算，但不管有無證照，都能透過考核表現晉薪。

還有，今年軍公教調薪四％，基本工資調升四．○五％；未有證照廚工，隨基本工資調升，薪資從原本兩萬六四○○元，升至兩萬七四七○元；但具有證照廚工還是維持去年兩萬八千元，未跟進調薪，兩者差距僅五百三十元，也引發不平之鳴，認為縣府不重視專業證照。

教師工會主張，縣府應建立晉薪考核制度，提供階梯薪酬，激勵廚工工作熱情，增加留任意願，且應比照非營利幼兒園契約，以起薪三萬二四四八元進用丙級廚工，或至少要與基本工資漲幅連動調升。

縣府︰向中央反映 盼全國統一

縣府教育處說，廚工月薪不得低於最低基本工資，宜蘭符合規定；至於能否調薪，制定晉薪制度？教育處表示，各縣市財政等級不同，宜蘭較困難，不過原先有證照的廚工月薪是兩萬六千四百元，去年八月一日起，縣府調至兩萬八千元，加薪幅度六％。

教育處認為，全國廚工待遇應標準一致，建議中央統一訂定廚工薪資待遇及晉薪機制，讓各地依循。

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