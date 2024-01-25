陳俊宇當選立委 議員遺缺將補選

宜蘭縣新科立委陳俊宇是現任員山鄉議員，立委就職後，議員遺缺須辦理補選。（資料照）

2024/01/25 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣新科立委陳俊宇，是民進黨現任員山鄉議員；二月就職後，議員遺缺須辦理補選，地方不少人躍躍欲試，開始試探民意；不過，民進黨、國民黨、民眾黨縣黨部皆表示，目前尚未確定人選。陳俊宇說，這一席對民進黨和員山鄉的民主，是不可或缺的一席。

員山鄉綠藍各一席 綠營盼保住

宜蘭縣有三十四席議員，員山鄉占兩席；從一九九八年第十四屆議員選舉以來，就是藍綠各占一席。國民黨黃浴沂連任至今，已是七連霸資深議員；民進黨陳俊宇則在二○一四年第十八屆議員連任三屆至今。

此次立委選舉，陳俊宇獲得當選，預計二月一日到立法院宣誓就職，屆時將同步辭去議員職務。根據地方制度法第八十一條，縣議員去職後，所遺任期超過二年，且同一選區缺額達二分之一以上，應辦理補選。

陳俊宇就任立委後，員山選區符合補選情況，必須在事實發生之日（即二月一日）起三個月內完成補選投票。目前地方傳出可能參選議員人選，包括民進黨員山鄉民代表高明芳、李筱婷；無黨籍楊金旺等人。

國民黨縣黨部主委張建榮說，距離補選啟動還有一段時間，黨內尚未開會討論。民眾黨縣黨部主委李偉華表示，黨部仍在評估，不排除和優秀人才合作，以無黨籍身分參選。

陳俊宇現為民進黨縣黨部主委，他說，會徵詢地方意見，並與前輩研議，什麼樣的人選較為合適，匯集力量爭取民眾支持，延續民進黨在員山的服務精神。

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