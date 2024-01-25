暌違8年 壯圍1/27辦白蒜節開放採蒜

壯圍鄉農會推廣銷售白蒜，示範料理。 （記者蔡昀容攝）

2024/01/25 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉出產的白蒜，蒜徑粗、蒜白長且口感甜嫩，頗受市場喜愛，作為年菜必備用料，批發價格來到每公斤八十至一百元。暌違八年，壯圍鄉農會二十七日將舉行白蒜節，總幹事陳玉華表示，經過農藥檢驗認證的優質白蒜，可以放心切片生吃。

地理環境優 白蒜口感甜嫩

壯圍鄉位置臨海，日夜溫差大，加上蘭陽溪畔砂地排水良好，種出來的白蒜，纖維細緻，爽口好吃，香氣十足。壯圍白蒜種植面積約三十公頃，一年產量五五三公噸，每年九月開始種植，春節前夕開始收成；今年天氣穩定，雨量適當，品質比以往更佳，農民陸續採收。

縣府農業處昨前往台北果菜市場，了解宜蘭農產品銷售情況，壯圍白蒜品質好，分級也做得好，且趕上農曆年節需求，批發價來到每公斤約八十至一百元，優於其他白蒜。

農會將在二十七日於新南鎮安宮舉辦白蒜節，昨舉辦宣傳活動；縣長林姿妙和壯圍鄉農會總幹事陳玉華穿上圍裙，分別熱炒「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」兩道料理，香氣四溢。

現場再開放百位名額報名

陳玉華表示，宜蘭特產鴨賞，若缺蒜苗就少一味，還有年節常見的烏魚子、膽肝、香腸，也少不了蒜苗切片，農會銷售的白蒜，都通過農藥殘留快篩檢驗，讓消費者能安心生切上桌。林姿妙說，壯圍白蒜是蒜中極品，國內知名飯店餐廳也指定使用，年節圍爐，歡迎購買壯圍白蒜，支持辛苦農民。

今年氣候配合，白蒜質量俱佳，廿七日恢復舉辦白蒜節，有採蒜體驗、猜蒜重量大賽，現場還提供白蒜風味餐，讓民眾免費享用，共有六道料理；採蒜體驗網路報名已截止，現場將再開放一百位名額報名，活動詳情或訂購白蒜，請洽農會推廣部03-9385001#35。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法