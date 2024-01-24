爭取林鐵復駛 宜縣府赴日考察

2024/01/24 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣爭取太平山森林鐵路復駛，縣府團隊與交通部鐵道局上週前往日本考察鐵道、纜車設施，作為未來規劃參考。縣府表示，太平山林鐵分成平地線與山地線，均已通過可行性評估，分別報請交通部與農業部審查核定中，希望藉由考察凝聚縣府與中央共識，加速推動計畫的進行。

太平山林鐵一九二四年通車，一九七九年停駛；縣府爭取林鐵復駛，已完成可行性評估，平地線主線從羅東火車站經羅東林業文化園區、中興文創、天送埤，到土場設十一站，長三六．四二公里；支線從天送埤站出發，設長埤湖站及清水地熱站，長十．六七公里，總經費一二三．五億元，全案送交通部鐵道局審核。

山地線包含土場至舊土場山地軌道復駛、舊土場至分歧點採空中纜車核心幹線方式，主線合計八站十．五公里，二條支線合計二站一．八公里，總經費四九．七五億元，已提報農業部審查。

縣府由秘書長吳志宏帶隊與交通部鐵道局人員，上週赴日考察鐵道、纜車設施，並拜會神奈川縣政府及鎌倉市進行交流。縣府表示，參訪日本不同區域鐵道、纜車，結合周邊觀光景點的發展特色，希望作為縣府辦理「太平山森林鐵路復駛計畫」參考。

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