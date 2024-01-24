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宜蘭除夕晚會 郭書瑤、羅時豐陪守歲

2024/01/24 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕二○二四「好運龍來」歡樂宜蘭年除夕守歲晚會，將在二月九日晚上九點半到十二點，在宜蘭縣中興文化創意園區舉行，除了傳統的起爐、趕年獸等儀式，今年更邀請到藝人郭書瑤、羅時豐與人氣樂團核果人等，一起守歲與民眾倒數迎龍年。

歡樂宜蘭年除夕守歲晚會，是全國唯一舉辦的春節跨年活動，今年邁入三十一年。縣文化局昨在縣務會議報告籌備情形；文化局表示，今年與縣內多所學校以祈福為主題，進行藝術創作合作，配合中興文化創意園區春節燈飾布置，將一併在園區展示創作作品，園區預計二月六日點燈，持續到三月三日。

此外，「送神、筅黗」是迎春期前儀式，訂二月二日在蘇澳南天宮舉行，為歡樂宜蘭年揭開序幕。

另，「文化行春」包括蘭陽博物館新春活動、宜蘭美術館「道隱無名～林章湖書畫展」、宜蘭市化龍一村臨時圖書室「龍來悅讀迎新年」等，都讓宜蘭充滿歡樂的年節氣氛。

除夕守歲晚會是活動重頭戲，現場有闖關遊戲、龍賀市集，讓民眾可以走逛玩樂；接著有官將街舞表演、起爐儀式、守歲晚會、跨年倒數、紀念紅包發放。文化局指出，今年特別邀請國民女神郭書瑤、台語歌王羅時豐、人氣樂團核果人，在最後陪大家一起倒數迎新年；除夕當晚，中興文創、宜蘭監理站都開放免費停車。

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