蘇花路廊崇德北上 春節試辦高乘載

蘇花路廊春節連假南下車流量預估在二月十日達到高峰，單日南下上看一萬八千輛次。（公路局提供）

2024/01/24 05:30

初四及初五 小客車內坐滿3人 可行駛大客車優先道

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假二月八日（小年夜）起連放七天，交通部公路局擬定蘇花路廊疏運計畫，敲定十三、十四日連假最後二天，即大年初四及初五，首度在花蓮崇德試辦北上小客車高乘載，尖峰時段估計可節省半小時。

南下 估2/8開始湧現車潮

公路局東區養護工程分局昨天在宜蘭舉辦春節疏運記者會，針對春節連假蘇花路廊交通流量，預估二月八日開始湧現南下車潮，二月十日大年初一達到高峰，單日南下車流量上看一萬八千輛次，蘇澳到崇德平日車程一．五小時，當天尖峰時段可能要三小時。

高乘載 估計可節省半小時

北上車潮預估在十三、十四日爆大量，單日北上車流量二萬到二萬二千輛次，依照往年經驗，許多車輛塞在崇德路段；因此，東分局要在崇德試辦北上小客車高乘載，將視成效再評估日後是否常態性續辦。

東分局金岳工務段長張芯瑋說，試辦北上小客車高乘載路段，在崇德地區的太魯閣大橋北端到崇德管制站，全長約五百公尺，限定二月十三、十四日北上小客車，車內坐滿三人，就可行駛內側的大客車優先道，不必在外側小客車車道排隊，尖峰時段能節省二十分鐘到半小時。

東分局表示，春節連假期間，蘇花路廊蘇澳與崇德路段，都有規劃大客車優先通行措施，另外，蘇澳到東澳段、南澳到和平段、中到和仁段，在特定時段開放大客車行駛蘇花改路肩。

東分局為鼓勵用路人利用離峰時段行駛蘇花路廊，即日起二月十五日辦理「春遊蘇花，龍來抽福袋」線上問卷抽獎活動，獎品有隨身相片列印機、設計款陶瓷保溫杯、自動摺疊傘等等，問卷連結網址：https://reurl.cc/eLdkRW。

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