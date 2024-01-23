歷經8年轉正 宜縣總人口數增828人

歷經8年再度轉正，宜蘭縣總人口數去年增加828人，圖為幼兒園上課情形。（記者游明金攝）

2024/01/23 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕歷經八年，宜蘭縣人口數在去年底出現正成長，較前年增加八二八人，成長率一．八‰，總人口數四四萬九八九○人，連續兩年跌破四十五萬大關；至於各鄉鎮市，以五結鄉、冬山鄉分別成長九．五‰、九．一六‰最多；縣府分析，羅東人口外溢到五結鄉、冬山鄉，相當明顯。

羅東人口外溢 冬山增488人最多

宜蘭縣去年出生數二四○五人、粗出生率僅五．三五‰；死亡數四五四○人，粗死亡率一○．一‰，自然增減少了二一三五人。不過，在社會增減（遷出遷入）部分，增加（遷入）二九六三人，總人口數實際增加八二八人；這是繼二○一四年之後，歷經八年負成長再度轉正，相當難得。

去年以冬山鄉增加四八八人最多，其次是五結鄉三九○人、宜蘭市三一二人。以成長率來看，前三名則是五結的九．八五‰、冬山的九．一六‰以及員山鄉的六．八五‰（二二○人）；宜蘭市因人口較多，成長率僅三．二八‰。

人口減少的鄉鎮，蘇澳鎮減少了四○九人最多，達十．九二‰；但減少比率以大同鄉十七．○六‰（一○三人）為最高。

蘇澳減少409人最多 大同比率最高

縣府分析，羅東鎮地窄人稠，都市發展已達一定程度，外溢到毗鄰的冬山鄉、五結鄉；至於蘇澳鎮較為邊陲，近幾年也有往羅東、冬山、五結遷移現象。

至於大同鄉，只要在縣長、縣議員、村長的三合一選舉年，人口都增加，隔年就大幅減少。例如二○一八年人口成長廿二‰、隔年減少一六‰。二○二二年成長八‰、去年減少十七‰；南澳鄉也有類似情況。

縣府補充，去年宜縣有二二六七對新人，粗結婚率五．○四‰，全國排名十三，較前年下滑兩名；粗出生率五．三五‰，全國排名十二，較前年上升兩名。

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