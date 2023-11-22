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立委選舉登記》宜蘭黃琤婷、陳琬惠聯手 圍攻陳俊宇

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇競選總部表示，國民黨黃琤婷才是貪污詐騙的代言人？民眾黨只有利益沒有原則。（記者蔡昀容攝）

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇競選總部表示，國民黨黃琤婷才是貪污詐騙的代言人？民眾黨只有利益沒有原則。（記者蔡昀容攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠，昨先後到縣選委會登記參選宜蘭立委。藍、白圍攻民進黨參選人陳俊宇，黃琤婷批陳是詐騙同路人。陳琬惠也抨擊，陳俊宇把農業設施蓋成自家豪宅。陳俊宇競總反擊，黃才是貪污詐騙的代言人？並批民眾黨只有利益沒有原則。

黃琤婷質疑，陳歐珀擔任立委十二年，想不到他替宜蘭爭取了什麼？還被稱立法院「三寶」，並因與im.B詐騙集團勾結而退選，民進黨卻換湯不換藥，推出陳歐珀親戚陳俊宇接棒參選立委，質疑也是詐騙同路人。

陳俊宇競總反擊，民進黨中央執政期間，在陳歐珀努力下，爭取超過六百億元經費，包含蘇澳分洪道工程五十幾億元經費，黃琤婷參加過的宜蘭縣立圖書館動土典禮等，黃是故意「琤」眼說瞎話。

競總指出，宜蘭縣政府是貪污詐騙集團，縣長被起訴，縣長親信的縣府許姓專員詐騙鄉親被收押，黃琤婷也是縣長親信，長期擔任林姿妙發言人，質疑黃「妳是貪污詐騙代言人？」

競總也批評，黃國昌為了個人利益，拋下尊嚴和價值，只為了能做不分區立委，民眾黨每逢選舉，只要有人到宜蘭就在消費陳定南，柯文哲說過「中國要我選總統」，毫無台灣心的人跟政黨，頻頻說要承接陳定南使命，令人啼笑皆非。

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