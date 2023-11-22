宜縣駐區專員誰管？ 縣府主管靜默

宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

2023/11/22 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府專員許智信涉詐逾億元收押禁見，縣議員呂惠卿、陳文昌昨在縣長總質詢質疑，像許智信替縣長林姿妙跑攤的駐區專員，府內就有七人，還不用打卡，到底誰在管理？林姿妙與縣府主管一片靜默，無人回應。議員抨擊「沒人管難怪會出事！」林姿妙說，許是個人行為，要自行負責，靜候檢調調查。

呂惠卿說，到底有多少駐區專員幫林姿妙跑攤？薪水哪裡來？縣府人事處長張書豪回應，民政處有七人，包括公共造產基金支應六人，殯葬管理所臨時人員一人。陳文昌問，駐區專員工作內容是什麼？張書豪說，是協助縣府做基層服務。

陳文昌質疑，公共造產工作是有任務在身的，怎會是替縣長做基層服務？這不是圖利就是酬庸，是假公濟私。林姿妙則回應，前任縣長的做法，跟現在都一樣。

陳文昌反駁，以前是秘書、主管在工作之餘，自行調解時間，才去地方了解狀況，並非像現在這樣，直接用公共造產基金去聘用人員，還不用刷上班卡，這些人到底誰在管理？

民政處長張謙祥說，都是「用人單位」在管理，非民政處所管。陳文昌追問，那是哪個單位在用人？議會鴉雀無聲，沒有人回應。呂惠卿說，還有兩名幫忙跑攤的，沒有在民政處名單，他們的捻香行程誰排的？現場同樣無人回應。

呂惠卿、陳文昌指出，許智信騙了那麼多錢，縣長有沒有要跟受害者說「歹勢」。林姿妙說，這是許的個人行為，如果有違法，就依照法令懲處，司法已經在調查。縣議員陳俊宇說，許智信代表林姿妙出席活動，如今出事卻推的一乾二淨，這是不對的。

宜蘭縣議員呂惠卿質疑，宜蘭縣長林姿妙的駐區專員，竟無人管理？（記者蔡昀容攝）

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