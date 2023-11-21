宜蘭立委選舉 民進黨陳俊宇登記 提反重啟核四政見

陳俊宇（前）在支持者陪同下，前往宜蘭縣選委會辦理立委參選登記。（記者游明金攝）

2023/11/21 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇昨到縣選委會登記參選，他抨擊不管藍白合不合，都不是台灣的選擇，因為他們後面就是中國、就是習近平。陳俊宇也提出相關政見，包括檢討區域及不分區立委名額，縣市議會增設不分區政黨代表席次，堅決反對重啟核四等。

行動劇諷藍白合後面是中國

陳俊宇在數百名支持者簇擁下到選委會登記，過程中還上演「藍白合」行動劇，諷刺馬英九接到習近平電話，拿出「聖旨」找柯文哲談「藍白合」，而藍白合最後結果就是「紅」。

陳俊宇對支持者發表談話，他說，台灣面臨一個非常危險狀況就是「藍白合」，這段時間，有馬文君事件洩漏國防機密，過去也有吳斯懷等退役將領去中國聽取習近平訓話，柯文哲也講中國要他選總統，不分區又藏一個徐春鶯，像這種「藍白合」，未來執政或進入立法院，台灣國家安全還存在嗎？

他認為，宜蘭也面臨一個危機，侯友宜為了選總統，竟然違背自己承諾要重啟核四，二○二一年四大公投，宜蘭有六十三％反對核四重啟，宜蘭距離核四僅八公里，未來發生問題要跑去哪裡？像這種不負責任的候選人，要用選票來抵制。

競總副主委陳金德則指出，不管是藍或白，他們本質就是「紅」，習近平是詐騙集團主謀，派馬英九這些馬前卒打電話騙台灣人，國民黨提名的候選人就是車手，詐騙台灣人民選票，實際是要投給中國習近平，這詐騙集團不能讓它在台灣繼續生存。

陳俊宇也提出相關政見，包括訂定中共代理人法，嚇阻中國滲透；提高公糧收購價格。此外，堅決反對重啟核四，北宜高鐵十年完工，爭取第二條北宜快速道路（台六二線）、加速鐵路高架、爭取陽明交通大學醫學院遷校宜蘭等。

2024立委選舉

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