蘭陽媽祖海上遶境 僅半數人繳費？ 宜縣府：宮廟人員 另找贊助支付

2023/11/21 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員林麗質疑，今年蘭陽媽祖文化節一千多人參與搭船海上遶境，結果有繳費的只有五五五人，為何其他人不用繳費？難道縣府是詐騙集團？有繳費的是傻子嗎？縣府表示，乘船者包含參與宮廟工作人員與貴賓，相關費用由宮廟尋求企業贊助另行支付，縣府並未經手僅提供行政協助。

蘭陽媽祖文化節今年遶境活動，以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，展開為期三天二夜的海陸遶境活動，宜蘭縣民收費三五○元、外縣市民眾收費八八八元。

林麗說，今年參與搭船海上遶境有收費民眾，縣內三三六人，縣外二一九人，總計三十一萬二○七二元，但今年一千多人搭船遶境，為何其他民眾不用繳費？

她表示，今年媽祖文化節縣府預算只編列活動工作服一五一萬及活動設計費二九九萬元，並無編列交通費用，但遶境船隻費用共花了六十多萬繳給賞鯨協會，扣除收取的報名費用，尚有約廿九萬元差額，錢要從哪裡支出？

縣府民政處指出，今年活動由公私協力，透過救國團無償協助提供網路報名與收費系統，並將收取報名費全數轉交予宜蘭縣賞鯨推廣協會，乘船者除了報名民眾，也包含參與宮廟工作人員與貴賓，相關費用由宮廟尋求企業贊助另行支付，縣政府並未經手相關費用。

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