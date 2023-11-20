宜蘭營養午餐剩食 青菜居多

宜蘭縣議長張勝德發現宜縣學生普遍愛吃肉，不愛吃青菜。（張勝德服務處提供）

2023/11/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議長張勝德經常接獲家長反映，孩子抱怨學校免費營養午餐不好吃，他最近到多所學校與學生共進午餐，發現孩子普遍愛吃肉，不愛吃青菜，建議各校廚師烹調做些變化；縣府教育處回應，將舉辦廚藝研習，提供更多樣的菜色。

市區學校廚餘量 比偏遠地區多

張勝德昨天發布「學校營養午餐調查」指出，根據縣府教育處統計，今年上半年宜縣營養午餐供應學校總廚餘率七．九四％，宜蘭市及羅東鎮等市區學校的廚餘量較多，偏遠地區相對較少，廚餘量較多的市區學校，是否因學生挑食所致？廚餘量較少的偏遠學校，是否是讓學生把剩食打包帶回家？

調查發現，學生普遍愛吃肉，不愛吃青菜，各校剩食以青菜居多，尤其不愛吃胡蘿蔔、豆芽菜、白菜，對高麗菜、空心菜接受度較高，不過，若把胡蘿蔔加入咖哩醬做成咖哩拌飯，則是許多孩子最愛的美食，張勝德認為，可在烹調上做些變化，例如把青菜切丁或切碎，再與肉末拌炒，提高學生的接受度。

議長：10點半後 減少賣飽食食物

張勝德也提議，學校福利社是否在上午十點或十點半過後，減少販售例如包子等足以飽食的食物，避免孩子中午吃不下飯，另一方面提升營養午餐的供餐品質，讓學生攝取均衡營養。

教育處說，已請學校及團膳業者適時調整菜單，並規劃明年初辦理廚師廚藝精進研習，至於市區學校廚餘量較多，肇因於市區學生購買食物的便利性高；針對學校福利社在午餐前不販售影響正餐的建議，將與各校校長研議後續做法。

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