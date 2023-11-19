宜蘭轉運站 挨批指引不到位

宜蘭轉運站部分指引混亂、不美觀。（記者蔡昀容攝）

2023/11/19 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕斥資五．二億元打造的宜蘭轉運站，十月底啟用，空間通透且具設計感；不過乘客反映，站內指引太花且不清楚，自動販賣機、寄物櫃位置不良，擋住動線。縣府交通處表示，蒐集意見後會進行調整。

縣府：彙整意見後改善

縣府交通處表示，營運初期的指引標示，屬臨時性指引，正在觀察引導效果，經過觀察和意見蒐集後，會通盤檢討調整，自動販賣機、寄物櫃位置，各界意見也會納入考量，加以調整。

宜蘭轉運站提供國道客運與市區公車使用，每年有三百萬旅次乘客，新站在十月廿八日啟用。但乘客反映，站內指引混亂，有的用A4紙影印張貼，不美觀也易混淆；舉例來說，有一張寫著「一樓洗手間，請直走再左轉，請直走再左轉」，讓人看不太懂。而張貼在樓梯間的指引，容易誤會乘車處是在對面，中間還隔著無法橫越的地下斜坡車道，令人疑惑。

乘客表示，站內設有多處自動販賣機，但位置擋到視線，乘客找不到電梯、消防栓和飲水機，寄物櫃設在乘客離站通道擋住動線。

轉運站的便利商店目前裝潢整修中，但店面朝向月台一側，是大面積落地窗，高聳櫃位設在落地窗前，擋住月台的視線；乘客認為，座位區若能直視月台，民眾到店裡買杯飲料，一邊等車或接人，才不會錯過。

宜蘭轉運站寄物櫃設於乘客離站通道，寄物櫃使用者易擋住離站動線。（民眾提供）

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