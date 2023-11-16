國五側車道延伸蘇澳 宜縣爭取併入銜接蘇花改

國道五號側車道往南未能延伸到蘇澳，在冬山端被阻斷。 （縣議員謝正信提供）

2023/11/16 05:30

建設經費31.28億 盼由中央規劃執行

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣爭取國道五號平原段側車道南延到蘇澳，縣府昨在議會專案報告，傾向建設經費三十一．二八億元的方案六，爭取併入國五銜接蘇花改計畫，由中央規劃執行，減緩地方財政壓力，但議員擔心國五銜接蘇花改計畫至少還要十年，恐怕緩不濟急。

宜縣國五高架路面下方平面空間設有南北向的側車道，南端只到冬山鄉與蘇澳鎮交界處，未跨越新城溪，用路人無法沿著側車道直抵蘇澳新馬地區。

縣府交通處提出六個方案，方案一從國五西側路廊東福路銜接台九線，但公墓及民宅拆遷較多；方案二利用蘇澳聯絡道（蘇澳交流道）兩側路廊闢建側車道，缺點是海山西路路口動線更複雜；方案三，蘇澳聯絡道東側路廊銜接祥和路，因路線長、用地經費高，並涉都市計畫用地變更；方案四，蘇澳聯絡道東側路廊銜接計畫道路，必須另闢道路銜接地區道路，對景觀影響大。

方案五，國五東側路廊闢建北上及南下側車道，銜接蘇澳服務區南向匝道，無須新建橋梁，經費最低，車流會受國道假日管制；方案六，國五西側路廊闢建北上及南下側車道銜接蘇澳交流道，利用新馬陸橋銜接馬賽路，進入馬賽地區，工程難度和經費最高，估計要三十一．二八億元。

議員憂要再等10年 緩不濟急

議員謝正信認為，國五銜接蘇花改尚在綜合規劃與環評階段，側車道若要納入辦理，恐怕要再等十年，不符地方期待，何不將方案五銜接方案三？另名議員陳玉萍說，方案三及方案四可當縣道開發，縣府先行動工，讓民眾早日脫離塞車之苦。議員林佩螢直指方案六花最多錢，卻讓車流銜接交通量大的新馬陸橋，盼再審慎評估。

交通處說，方案一到四的經費預估六億至十一億元，至於方案五僅二．八六億元，高速公路局認為，銜接的匝道仍屬國道範圍，無法供機慢車行駛；方案六部分，可向高公局爭取納入「國道五號銜接蘇花改」計畫，一併由中央整體規劃和執行，新闢的側車道啟用後，台九線車流會下降，新馬陸橋車流不會那麼多，縣府基於技術、經濟和經費面考量，將爭取方案六，有關議員所提意見，後續作業也會納入考量。

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