頭城搶孤選手倒掛 禁忌說惹議

宜蘭頭城搶孤發生插曲，一度有選手倒掛，雲梯車伸臂救援。（記者蔡昀容攝）

2023/09/16 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭頭城搶孤十四日深夜舉行，卻發生選手跌落孤棚「頭下腳上」倒掛事故，歷經五分鐘才獲救。外界質疑救援太慢，安全措施不足；大會卻說，安全措施無虞，是選手體力不支，並把矛頭指向「有人觸碰禁忌」，讓輿論再度炸鍋。大會表示，女性禁止進場等禁忌，是早期流傳下來，未來是否調整，會請示神明。

女性禁入？ 大會：早期傳統

前夜搶孤，時代力量隊伍呂姓選手沒翻過孤棚墜落，雖被保護腰帶拉住，卻在半空呈倒掛狀長達五分多鐘，畫面驚悚引起騷動。大會人員指責消防隊雲梯車救援太慢，選手經救下送醫，幸僅肌肉拉傷無大礙。縣消防局說明，搶孤現場很多纜繩，雲梯車無法任意移動，操作空間也不足，現場同仁已盡力排除狀況，全力救援。

另有選手質疑，全場只有一輛雲梯車和一輛吊車，量能不足，難以即時救援。時力隊員也說，曾向大會建議使用全身防護，而非容易倒掛的腰帶保護，未獲採納。

頭城中元祭典協會理事長楊碧村解釋，全身防護會讓選手難以出力，大會已做足安全措施，反批選手體力不支，並稱「有人觸碰禁忌」。根據民俗，搶孤場禁止女性進入；媒體反問，縣長林姿妙為何能進場？楊回覆，縣長經神明同意沒有問題，但有不了解規矩的人闖入。

民俗專家︰應做好安全管控

楊碧村被批評以宗教習俗推諉卸責。民俗專家林茂賢說，頭城搶孤習俗，確實有女性禁止入場、不可跨越孤棧等禁忌，但搶孤活動具危險性，大會應做好安全措施管控，不宜拿觸碰禁忌當理由，況且立委、縣長都是女性、也都進場，外界難免質疑「雙重標準」。

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