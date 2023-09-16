員山浮洲水圳 打造慢旅園區

內政部長林右昌（中著白襯衫者）聽取宜蘭縣「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」簡報。（記者游明金攝）

2023/09/16 05:30

蘭陽溪畔維管束漫生計畫 11月發包動工 明年底完工

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」，將打造員山鄉浮洲水圳慢旅園區、建置七賢藍霞生態梯田等；八月獲得內政部補助五一四六萬元，縣府自籌一○五四萬元，總工程費六二○○萬元，預訂十一月發包動工、明年底完成；部長林右昌昨到宜蘭視察，他說，這項城鄉風貌計畫，可實現人、水共居的生活願景。

總工程費6200萬 中央補助5146萬

「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」的工程，包含環境及農用耕地整理、浮洲溪水圳空間串聯與優化、壯圍堤防綠化、堤頂步道改善，以及建置七賢藍霞生態梯田、水圳及散步道等五項，經費中央補助八三％、縣府自籌十七％。

整理耕地、建置七賢生態梯田

內政部表示，這項計畫以「水生活」及「自然為本」做為發展主軸，硬體面將串聯周邊水圳、自行車道、步行空間到一般市區道路等，完善生活圈網絡，軟性面則深化在地農水地景教育，落實地方創生「產業、土地、人」三位一體的精神。

林右昌昨到員山鄉七賢重劃公園聽取計畫簡報，他指出，宜蘭縣政府自二○○七年起，以植物「維管束」概念，推動一系列計畫，包括宜蘭舊城、新護城河、員山水公園等均已完成，蘭陽溪畔正在辦理中，後續將銜接推動大湖及深溝水源區，中央挹注地方政府的補助經費已逾二．七億元。

林右昌︰後續推動大湖、深溝

「宜蘭舊城再生整合：河岸蘭城維管束計畫」曾榮獲「二○一八國際景觀建築師協會亞太地區」社會與社區健康類榮譽獎。林右昌指出，宜蘭縣政府透過系統分區、分項執行，工程施作過程顧及多樣生物棲地環境、運用既有水圳及生活圈網絡建置合宜路網，保留地方特色，營造出多元風貌。

內政部表示，這項計畫的農田耕地整理，將做為孩童、民眾體驗與學習生命教育重要基地，結合周邊七賢社區與七賢國小，發展公部門、社區與校園共同經營維護的管理模式，蘭陽溪畔浮洲水圳慢旅園區的完成，可增加宜蘭市、員山鄉遊憩新據點。

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