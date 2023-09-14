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首頁　>　宜蘭縣

宜蘭》陳俊宇批重啟核四悖民意 黃琤婷：為反而反

2023/09/14 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕重啟核四議題再次引起宜蘭縣立委參選人交鋒，民進黨參選人陳俊宇提出「我們絕不贊成」訴求，痛批國民黨對手黃琤婷為支持同黨總統參選人侯友宜，不顧後代子孫安全；黃琤婷反批綠營為反對而反對，她強調「沒有核安就沒有核能」。

陳︰黃是公開與縣民作對

縣議會民進黨團昨在宜蘭市宜興橋附近的「黃琤婷贊成重啟核四，宜蘭人不贊成」看板前召開記者會，抨擊黃琤婷只有黨意悖離民意，指她身為縣議員，卻公開與縣民作對，這要怎麼代表宜蘭人進國會？核能沒有安全發展的空間，請黃不要再騙宜蘭人。

陳俊宇說，侯友宜主張核四安全就重啟，問題核四不安全，不能用「假設核四安全」模糊焦點，核四距離宜縣北端僅八公里，若發生核安事故，宜蘭人要逃去哪？黃琤婷跟侯友宜拿什麼保證宜蘭人的安全？

黃︰怎無視停電、跳電之苦

黃琤婷回應，民進黨為了選舉，將國家能源政策泛政治化，無視台灣企業界和社會大眾飽嘗停電、跳電之苦，台電初估若要停止虧損，電費需漲二十六％，凡漲電價，物價勢必大漲，最後又是無辜庶民受苦，總統蔡英文曾說十年不漲電價，結果任內漲三次，政府有感受人民痛苦嗎？

黃琤婷說，外界警示台灣供電脆弱，綠能進度落後，已經跳票的非核家園政策，應務實改弦更張，民進黨卻為政治利益置若罔聞，沒有核安就沒有核能，安全是第一順位，更是唯一選擇。

基進黨立委參選人林意評表示，侯友宜曾說「沒有能力處理核廢料，核四就是假議題」，黃琤婷似乎選擇性遺忘，這次還拿電價恐嚇，台灣電網應汰換老舊的基礎變電與配電設備，這些都是國民黨執政期間忽視的問題。

回顧二○二一年四大公投，宜蘭縣四案皆不同意票較高，其中核四重啟最明顯，不同意票九萬一四二六張，比同意票多了三萬七三二二張。

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