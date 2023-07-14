「灣生」女主角辭世 子女代回蘇澳尋根

「灣生回家」紀錄片主角竹中信子病逝 ，蘇澳鎮公所製作紀念冊送給竹中家族象徵友誼長存。（蘇澳鎮公所提供）

2023/07/14 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕日本知名女作家、「灣生回家」紀錄片女主角竹中信子，祖父竹中信景被譽為蘇澳冷泉之父，她在蘇澳出生成長，二次戰後才回日本，不幸在上個月辭世，子女今天將帶著母親遺願到蘇澳尋根；蘇澳鎮長李明哲要致贈紀念冊，象徵友誼長存。

竹中信子一九三○年在台北州蘇澳郡出生，曾就讀蘭陽女中，祖父竹中信景為「仙臺號」運送指揮官，也是蘇澳冷泉開發者及「那姆內」彈珠汽水工廠創辦人；竹中信子十五歲時被遣送回日本，在福岡縣完成學業，當過鋼琴教師，她把台灣當成第二故鄉，投入台日文史研究，卻在六月九日病逝，享耆壽九十四歲。

竹中信子的兒子、女兒、孫子、外甥一行四人，今天將來台代她圓夢，下午拜會李明哲，晚間入住竹中家族蘇澳舊家，即現今金華旅社，並獲邀出席蘇澳鎮冷泉觀光活動。

前蘇澳鎮長李坤山為感謝竹中家族對蘇澳的貢獻，二○○四年在蘇澳冷泉公園大眾池畔豎立「冷泉先驅者紀念碑」，還頒給竹中信子蘇澳榮譽鎮民書。

竹中信子辭世後，李坤山兒子、現任鎮長李明哲委由公所團隊製作竹中信子紀念冊，集結竹中家族及竹中信子來訪舊照、歷年剪報、蘇澳冷泉公園實景，送給竹中家族成員留存。

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