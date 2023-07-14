文青書店「舊書櫃」今熄燈 宜縣府挨批文化殺手

舊書櫃藏書兩萬餘冊，是宜蘭知名的二手書店、也是講座與活動空間。（記者游明金攝）

2023/07/14 05:30

租約到期 業者嘆想續約不能補件 縣府︰業者未在3個月前提出續約申請

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的文青書店「舊書櫃」，邁入第十一年，已成宜蘭知名文青景點與地標，今天正式熄燈。業者感嘆，想續約不能補件，只好結束營業。引起書迷惋惜與感慨，批評縣府是文化殺手。宜蘭縣政府表示，「舊書櫃」未於契約期限屆滿前三個月提出續約申請，一切依契約及相關法令規定辦理。

鐵路局宜蘭行口 縣府轉租活化

「舊書櫃」位於鐵路局舊倉庫宜蘭行口內空間，縣府向鐵路局承租再轉租活化。舊書櫃是二手書店，藏書兩萬餘冊，也經常辦理講座、藝文活動，販售咖啡輕食。許多外縣市及國外遊客到宜蘭玩，都會特別走訪朝聖。

業者提5說明 盼與公部門對話

舊書櫃前夜在臉書突然發出停業訊息，讓文化界相當震驚。業者提出五點說明，包括想續約不能補件；想等開標案，書店得先清空；不能讓書店承租者銜接標案時間，連標的機會都沒有，只好結束營業；七月十二日收到公文、兩天後十四日停止營業；創業者、文創產業、青年承租公部門空間，未來都有可能遇到，希望透過對話凸顯問題。

書迷留言感慨「怎麼可以這樣對待用心經營的舊書櫃」、「太扯了」、「希望有得挽救，舊書櫃已是宜蘭一道風景」等。

議員批又一重要文化景點消失

民進黨縣議員陳俊宇則批評，舊書櫃是宜蘭重要文化景點，也是青年創業指標，縣府先前已經用粗糙手法，趕走黃春明的紅磚屋，現在又用粗暴手法抹殺舊書櫃，是想讓宜蘭文化地標消失殆盡嗎？縣府行為根本是文化殺手。

縣府工商旅遊處表示，依契約規定，承租者要在契約期限屆滿前三個月提出續約申請，舊書櫃的契約在七月十四日到期，縣府並未在期限內收到續約申請。

縣府將重新招標 歡迎各界參與

不過，業者強調，今年一月到五月，已兩次表達續約意願。縣府重申，舊書櫃並未在三個月前提出續約申請，而是在七月三日才發函表達有意續約，這已違反契約規定，礙難同意，舊書櫃契約屆滿後，有關宜蘭行口周邊，縣府正在研議招標作業，歡迎所有包括舊書櫃在內的有意願參與者，踴躍參加。

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