宜蘭》照護2病兒 個管師獲模範母親

員山鄉推薦的九十二歲黃李寶珠（前排捧花），「母兼父職」獨自撫養五個孩子，而今已是四代同堂。（記者游明金攝）

2023/05/14 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天在縣民大廳辦理「母儀典範」模範母親表揚，共有十四人獲獎。宜蘭家扶推薦的陳紹詞媽媽，小女兒有聽力障礙，大女兒罹患腎臟罕見疾病，漫長的就醫之路，讓人看到「為母則強」的堅毅。她說，身為母親的小小心願，不求大富大貴，只願孩子能夠平安健康。

宜縣表揚14位模範母親

今天是母親節，宜蘭縣模範母親分別是：郭陳翠屏、林玲紅、林康阿雪、張江綉美、黃李寶珠、池鳳美、李楊招治、陳麗珠、林吳美玉、陳黃淑硯、劉李阿碧、羅惠春、董許育花及陳紹詞等人。最年長的是九十二歲黃李寶珠，最年輕的是四十四歲陳紹詞。

陳紹詞辭護理師 薪水減半顧病童

陳紹詞是護理師，在長照機構擔任個案管理師，小女兒出生沒多久就被發現聽損、大女兒到八歲時被診斷出腎臟罕見疾病，她扛起照顧兩個女兒責任，辭去醫院病房護理師工作，轉任工作時間較有彈性的長照機構，希望有更多時間陪伴女兒，但薪水僅剩原本一半。

陳紹詞原本抱著「錢夠用就好」，一直婉拒社福團體援助，認為資源應該留給更需要的人，但罕見疾病昂貴用藥並沒有健保給付，女兒從八歲到現在十歲，就花了約兩百萬元，壓得她喘不過氣，最後才接受家扶及公部門的社會福利救助。她說，很感謝一路走來，幫助過她的貴人與支持團體。

兩女兒狀況穩定 感謝貴人相助

讓陳紹詞欣慰的是，兩個女兒狀況穩定，成績優良，與同學相處良好，家中牆壁貼了不少榮譽獎狀；在家幫忙做家事，是貼心的好幫手。她也會在假日帶孩子參與家扶活動，學習付出與回饋社會。

今天是母親節，陳紹詞說，只要看到女兒一點一滴進步，就是她最大的回饋，早已忘記什麼是累、什麼是苦，現在她只想往前看，身為母親的小小心願，不奢求大富大貴，只期盼孩子健康平安。

另，員山鄉推薦的黃李寶珠，丈夫在三十九歲時病逝，她「母兼父職」照料五名孩子，咬牙艱辛過日子，孩子各有成就，是她內心最感安慰的事。

宜蘭家扶推薦的陳紹詞媽媽（右後），陪伴女兒漫長的就醫之路，讓人看到「為母則強」的堅毅。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府昨在縣民大廳辦理「母儀典範」模範母親表揚。（記者游明金攝）

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