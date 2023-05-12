國五側車道冬山到蘇澳 議員促貫通

國五側車道往南未能延伸到蘇澳，在冬山端就被阻斷了。（縣議員謝正信提供）

2023/05/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員謝正信昨天在縣議會質詢，國五平原線高架橋下的側車道，獨漏冬山到蘇澳段，這短短一．六公里路段，為什麼不銜接起來？是把蘇澳鎮民當成二等國民嗎？他要求縣府立即啟動規劃。縣府指出，往南延伸要跨越新城溪，也涉及到蘇澳休息區等問題，縣府會做通盤討論。

縣府：南延要跨越新城溪

謝正信指出，他要以嚴肅、憤怒心情為蘇澳鎮民爭取安全、便捷、快速回家的側車道，也就是「國五（平原線）側車道向南延伸至蘇澳」，國五通車後，宜蘭平原線及高架橋下的平面側車道，已是南北向主要運輸骨幹，其中與橫向道路連結，更是宜蘭縣各地區間及其聯外運輸的最重要網絡。

不過，目前國五側車道往南僅到冬山，冬山至蘇澳尚未闢建貫通，謝正信說，蘇澳鎮民不是二等國民，為何冬山到蘇澳不接起來，他要求縣政府立即啟動新闢工程，並請副縣長辦理會勘。

涉蘇澳休息區 需通盤討論

縣府交通處長王明輝說，國五側車道要再往南延伸至蘇澳，必須從工程經費與工程技術討論，縣府幾年前有做初步評估，因為要跨越新城溪，而且從蘇澳下來就遇到匝道系統，高公局在那裡設了蘇澳休息區，因此在土地使用有特別要討論的地方。

他指出，縣府因應這事情，對於往南延伸路網也做了配套工作，包括施作東西向道路，讓它能銜接到台九線或台二線，都能往南延伸，至於側車道部分，縣府會再做通盤討論。

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