宜縣第二行政中心蓋3年 經費增5億

宜蘭縣第二行政中心工程不只工程延宕，總經費更被議員質疑暴增五億元。（記者游明金攝）

2023/05/12 05:30

縣府澄清因應物價調整 主體工程增兩億 室內裝修一億 空調機電兩億

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心工程不只興建工程延宕，總經費更暴增五億元，高達廿一．五億元；縣議員呂惠卿質疑是圖利包商？縣府很慷慨，廠商要調就一直給。縣府澄清，因應物價調整，主體工程增加約兩億元，另外機電工程兩億、內裝工程一億元，但這兩個是另外的標案，不是主體工程經費，一切依採購法規定與契約辦理。

高達21.5億 議員質疑圖利包商

位於羅東鎮的宜蘭縣第二行政中心，歷經四年流標後，最終以十四億三千萬元完成發包，在二○二○年七月開工，原訂今年一月完工，但進度嚴重落後，預計明年四月才能完工；縣府曾回應，因疫情關係，缺工缺料是全國現象。

要求建設處詳列支出資料

縣議員呂惠卿昨在議會質詢，第二行政中心工程費為什麼從開工的十四億三千萬，變成廿一億五千萬元，就算加上代辦國稅局的兩億工程費，原本也只是十六億，現在經費暴增五億多元，縣府建設處一直在偷渡經費，金額增加這麼多要怎麼解釋？

呂惠卿指出，縣府建設處很慷慨，廠商要調就一直調、一直給，給的不是你們的錢，五億耶，不是五萬、五百萬、五千萬，工程費增加五億也太誇張，她要求建設處詳列資料，這五億元要花在哪裡？把資料弄清楚給所有議員。

她批評建設處，廠商說要多少就給多少，工程要延後多久就多久，縣府有沒有圖利廠商？不要把經費暴增、工程延後都推給疫情缺工缺料的問題。

室內裝修、空調機電 另外發包

縣府建設處長潘亮宇指出，契約上有規定物調部分，要依照主計處物價指數，有波動的話要作調整，兩億元是主體工程部分物價調整，另外還有室內裝修一億元，空調機電費用兩億元，這都是依照採購法調整追加，但這兩項與主體工程是不同標案，並不是主體工程追加的經費，一切均依照採購法與契約規定辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法