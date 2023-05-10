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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭女消防員性騷案 消防局長被嗆下台

    民進黨宜蘭縣議會黨團開記者會，請宜蘭縣消防局針對性騷案處置道歉。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團開記者會，請宜蘭縣消防局針對性騷案處置道歉。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/10 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣女消防員備勤時間遭性騷擾，縣消防局之前主張備勤非因公受傷，不依性別工作平等法給予公傷假，甚至被迫離職；民進黨議會黨團指出，消防署最新函文，備勤屬法定勤務，適用性別工作平等法，消防局罔顧被害人權益，局長應道歉下台。消防局表示，會依要求引用性工法重啟調查。

    消防署函文 備勤適用性工法

    女消防員上月控訴，事件發生後請假休養被刁難，不堪折磨而離職。民進黨團總召陳俊宇說，消防署認定備勤屬消防法定勤務，發生性騷擾適用性工法，消防局只用性騷法處理，不給予公傷假，刁難當事人，造成二次傷害。

    消防局︰會依性工法重啟調查

    縣議會為此案組成專案小組，召集人謝燦輝說，消防局錯引法條，還一直說謊，斷章取義，受害者因此丟了工作，這沒有天理，局長不用下台嗎？全案應重啟調查。議員林麗表示，消防局起初向消防署報告，扭曲事實和法令，徐松奕應公開道歉，並究責相關人員。

    徐松奕回應，此案有依性別工作平等法處理，也認定備勤為上班時間，由於性工法不必核備機關，為求謹慎，也依照性騷法核報給主管機關社會處，兩種法令的要求都有做到。

    不過，消防局之前曾提及，備勤雖是上班時間，但是在休息，被害人非因公受傷，不給予公傷假。

    消防署二日函文，備勤屬於服勤時間，不是休息時間，若受性騷擾，應依性工法處理。消防局指出，會依性工法重啟調查，矯正程序。

    勞工處說明，性工法明訂適用於工作環境發生的性騷事件，當事人若有請假需求，較有依據主張公傷假，性騷法的話相對困難。

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