羅東車站月台天花板「掉漆」 挨批損門面

羅東車站月台雨棚天花板油漆嚴重剝落，被乘客嘲諷非常「掉漆」。（記者江志雄攝）

2023/05/10 05:30

疑多雨潮濕油漆嚴重剝落 台鐵盼透過專案儘速改善

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵羅東車站是宜蘭線鐵路的大站，乘客人數在宜蘭數一數二，現在傳出月台雨棚天花板油漆嚴重剝落，被乘客嘲諷非常「掉漆」，有損地方門面；台鐵宜蘭運務段回應，期盼透過專案儘速改善。

大站乘客人數多 引發批評聲浪

羅東車站兩座月台雨棚天花板，疑似多雨潮濕、屋頂漏水等因素，淡黃色油漆破損裂開，有些候車乘客目擊剝落油漆從天而降，最近被人拍照PO網，引發批評聲浪。

羅東車站被視為宜縣交通樞紐及重要門面，地方人士見到「掉漆」畫面，陸續留言回應說，「很醜陋，還有這種環境」、「我是羅東人，感到很見笑（羞愧之意）」，另有人反諷「這是藝術」。

議員批評有礙觀瞻 應重新粉刷

此外，羅東車站鄰近羅東夜市、羅東林業文化園區、國立傳統藝術中心等人氣遊憩區，也是目前台鐵唯一的鐵公路聯運轉乘站，外地乘客多，外界質疑，遊客見到這種老舊不堪場景，不知做何感想？

羅東鎮籍的宜蘭縣議員謝家倫說，羅東是宜縣商業重鎮、縣內溪南地區生活圈，代表地方門面的羅東車站竟然「掉漆」，不僅有礙觀瞻，還會弄髒乘客衣物，希望台鐵趕快刨除舊漆重新粉刷。

採高架作業夜間施工 廠商卻步

台鐵宜蘭運務段視察簡子淵說，羅東車站月台雨棚天花板油漆剝落，台鐵曾找廠商估價，因雨棚天花板離地超過四公尺、緊鄰鐵道，要採高架作業，並在夜間列車停駛時段施工，基於安全考量又有諸多限制，廠商紛紛打退堂鼓，已報請上級改採專案方式籌措經費改善。

根據統計，武漢肺炎疫情過後，羅東車站平日一天上下車乘客約有八千人次，假日九千到一萬人次，與宜蘭車站不相上下。

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