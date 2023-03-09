自助餐老闆巧手 水管變身人偶

頭城鎮喜洋洋自助餐店門口擺設自製水管人偶招呼客人、指引動線。 （記者蔡昀容攝）

2023/03/09 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕開業三十二年的宜蘭縣頭城鎮喜洋洋自助餐，是當地居民熟悉的味道，店門口近期出現水管製成的人偶，指引客人點餐，還有飛行傘員、尿尿小童，趣味可愛。鄉親稱讚，老闆黃清龍是被自助餐耽誤的藝術家，黃清龍謙虛說，技術上不困難，他只是幸運發現水管的有趣之處。

六十一歲的黃清龍平時在家陪妻子看電視，閒著無聊，就找些材料把玩，沒想到做出興趣。

黃清龍後來參加鎮上「千龜來朝」、「福神弄龜」比賽，利用廢棄的洗菜盆、炒菜鍋、輪胎、旋轉椅腳等材料，做成烏龜造型裝置，雙雙獲得首獎，也從中獲得自信。

黃清龍的巧思，家中隨處可見；精心磨製的石頭、閒置板凳製成的時鐘、廢棄木頭轉變而成的魚缸架，就連原本中空發霉的芭樂樹幹，經過他的巧手，搖身一變成為霸氣的簍空造型擺設。

黃清龍見網友分享鐵管創作，他靈機一動，將材料替換成更易裁切、成本更親民的塑膠水管，做起水管人偶；一開始並不順利，例如衝浪，他沒衝過浪，不知道如何設計人偶衝浪姿勢，為此苦惱許久，經過詢問衝浪好手和幾天思索，才成功做出來。

黃清龍的水管人偶，還站在店門口向客人「歡迎光臨」、祝賀「錢多到兔」，或舉告示牌指引排隊動線，以及附近知名景點「頭城老街」方向，甚至玩起飛行傘，化身尿尿小童「灌溉」魚池，相當逗趣，很多人慕名而來。

頭城鎮喜洋洋自助餐老闆黃清龍喜歡做手工藝，店門口擺設自製水管人偶招呼客人、指引動線。 （記者蔡昀容攝）

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