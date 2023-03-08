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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭茶葉蛋店家 加價改進土雞蛋

    2023/03/08 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕全台鬧蛋荒，宜蘭傳統市場，有蛋商直接拉下鐵門，掛上「沒有蛋」的告示。頭城鎮知名的「將軍茶葉蛋」說，白蛋沒了，只好加價購買土雞蛋擋一下，但是每天蛋價都不一樣，若再漲不停，考慮暫時停止營業。

    民眾表示，最近到羅東開元市場，蛋商直接拉下鐵門，掛上「沒有蛋」的告示，兩家全聯、一家喜互惠超市，每人限購兩盒雞蛋，但蛋架早已空空，最後在一間「每人限購一盒」的喜互惠架上，看見四盒雞蛋，替家人完成買蛋任務，但隨即就被掃光。

    頭城知名店家「將軍茶葉蛋」，原位於北宜公路石牌縣界，國道五號雪山隧道通車後，搬遷至頭城交流道附近。王姓老闆娘表示，由於近日沒有白蛋，改進土雞蛋，每箱價格比白雞蛋至少高約三五○元。

    王姓老闆娘無奈說，沒蛋就做不了生意，得靠加價才能買到，但每天能買進多少蛋？蛋價怎麼算？完全無法預期，若雞蛋繼續漲價，她不想提高售價，考慮暫停營業。

    宜蘭縣政府表示，宜蘭不是主要雞蛋產地，每日僅生產四萬至四萬五千顆，若按照每人每天一顆雞蛋計算，宜蘭單日需求量近四十五萬顆，多數仍由縣外業者補充，面對短缺，目前沒收到囤貨跟哄抬價格的投訴。

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