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    首頁　>　宜蘭縣

    路口車不讓人 宜蘭連5天大執法

    宜蘭縣警局昨起五天加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，圖為宜蘭火車站前路口。（宜蘭縣警局提供）

    宜蘭縣警局昨起五天加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，圖為宜蘭火車站前路口。（宜蘭縣警局提供）

    2023/03/08 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣被外媒評為「行人地獄」，道路環境對行人普遍不友善。宜蘭縣警局表示，昨起至十一日，連續五天執行「維護行人安全大執法」專案，加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等違規，依道路交通管理處罰條例，違者可處一二○○元至三六○○元罰鍰。

    1、2月已取締221件

    警政署今年將路口停讓行人列為工作重點，盼強化行人安全及防制交通事故發生。就宜蘭縣來說，過往「汽機車不停讓行人」相關取締案件較少，不過今年一月、二月，已有二二一件。

    宜蘭縣警察局在縣內分成五個轄區，分別由礁溪、宜蘭、羅東、三星、蘇澳警分局管轄。縣警局交通隊表示，已請各分局於三月七日至十一日，在尖峰時段在行人穿越量較大的路口，安排警員加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等違規，包含市區熱點、火車站四周、新月廣場四周、轉運站等。

    警方指出，以車輛在行人穿越道上，距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道為取締認定基準；依據道路交通管理處罰條例第四十四條及第四十八條規定，「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，可處一二○○元至三六○○元罰鍰。

    未來持續安排執法

    至於三月十一日之後，警方強調，還是會持續安排類似取締，呼籲駕駛人養成「停讓行人」的守法習慣，行經路口時減速慢行，禮讓行人優先通行，行人也應依規定行走行人穿越道、不擅自穿越車道，遵守號誌、標誌及標線通行。

    宜蘭縣警局昨起五天加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」。（宜蘭縣警局提供）

    宜蘭縣警局昨起五天加強取締「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」。（宜蘭縣警局提供）

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