宜縣設快打站 學童拚第3劑接種

宜蘭縣將於十一日至三十日，在十二鄉鎮市社區及校園啟動第三十五波快打站。 （凱旋國小提供）

2023/03/07 05:30

目標提升至30％ 11至30日啟動 社區、校園安排36場

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局為響應中央「疫苗加一，解封安心」活動，將於十一日至三十日，在十二鄉鎮市社區及校園啟動第三十五波快打站，安排三十六場次疫苗施打活動；同時與教育處合作鼓勵學童施打，希望在月底前，讓五至十一歲孩子的第三劑疫苗接種率，提升至三十％。

宜縣衛生局指出，中央從三月六日起至四月三十日，推動「全民疫苗接種運動」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「六歲以上於今年一月一日起，未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等三類對象踴躍響應接種，增進免疫保護力。

鼓勵長者施打 送五百元禮券

配合中央政策，宜縣衛生局推出第三十五波快打站，在各社區活動中心、學校共推出三十六場次施打活動，為鼓勵長者「疫苗+1」，設籍宜蘭縣六十五歲以上（四十七年次）或原住民五十五歲以上（五十七年次）長者，符合資格者至快打站接種次世代疫苗，就可獲得五百元禮券。

另，宜蘭縣五至十一歲學童第三劑（追加劑）次世代疫苗接種率僅十七點七％；縣衛生局與教育處上週就合作，在各鄉鎮市十二所學校推出第三十四波快打站，希望各校學生能就近前往施打。第三十五波快打站也有在學校設點，希望在月底前將學童接種率提高至三十％。

此外，校園室內口罩禁令昨解封，宜蘭縣政府教育處表示，是否配戴口罩？授權學校自主決定，尊重孩子與家長意願，不會有強制性規定。

解封首日，宜蘭市凱旋國小校長陳銘俊，到校門口觀察學生戴口罩情況，結果只有一位學生沒有戴，戴口罩已內化成為習慣。宜蘭縣校長協會理事長連志峰說，在教學現場還是由各班自主管理，昨天戴口罩學生超過九成。

宜蘭縣家長協會理事長羅文寶說，他個人支持解封，疫情趨緩，加上夏天到了，口罩很悶熱，有些孩子不自覺會拉下，但家長意見不一，並沒有一定共識，尊重親子的個人意願。

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