叫一聲阿姨被騙百萬 警上街頭宣導

警政署長黃明昭錄製阿昭署長宣導防詐系列，在花蓮縣各地出現。（花蓮縣警察局提供）

2023/03/06 05:30

〔記者江志雄、王錦義／綜合報導〕詐騙案件層出不窮，曾有詐騙集團成員冒充被害人姪子，打電話叫一聲阿姨，並噓寒問暖一番後，以手頭緊、購買法拍屋及裝潢為由，騙到百萬元，宜蘭警分局派員上街頭宣導，提醒各界勿落入詐騙老梗

宜蘭警分局分析轄內詐騙手法，仍以投資理財、股票投資、借貸、解除分期付款、猜猜我是誰、假網購居多；假投資真詐騙方面，詐騙集團先以電話示好、套交情，再捏造「好康」資訊當餌，誘騙被害人投資水果、海產生意牟利，有些人一時失慮被騙數百萬元。

猜猜我是誰案例中，詐騙集團成員冒充被害人姪子，叫一聲「阿姨」，輕而易舉騙到百萬元，被害人事後得知受騙，鉅額血汗錢已經無法追回。

宜蘭警分局加強打詐，分局長余中義前天率隊上街，動員轄內各派出所官警、志工團隊，前往宜蘭火車站周邊、幾米公園、丟丟噹廣場、宜蘭東門夜市等人潮聚集場所實施反詐騙宣導，請大家了解「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟，勿讓詐騙集團有可乘之機。

「阿昭署長」防詐影片 花蓮播放

警政署統計去年受理詐騙案件達到三萬多件，被害金額高達七十億元，警政署特別製作「阿昭署長」防詐系列影片在花蓮各地方播放，縣長徐榛蔚也錄製防詐騙廣播詞，透過垃圾車播音系統放送，希望加強民眾防詐意識。

「阿昭署長」宣導防詐系列影片，警政署長黃明昭指出前五大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，並說明各式詐騙手法的破解之道。

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