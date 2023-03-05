宜蘭盼延鰻苗撈捕期 中央搖頭

鰻苗季尾聲，產量才突增，宜蘭縣漁民希望展延漁期。（記者蔡昀容攝）

2023/03/05 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕每年十一月到隔年二月，政府開放捕撈鰻苗，其餘時間禁捕，讓鰻苗溯河成長。漁民反映，這次捕撈狀況不理想，加上鰻苗季尾聲，產量才突增，希望展延漁期；縣府表示，經向農委會漁業署反映，中央評估，盛況不會持續太久，沒有展延規劃。

鰻苗有「白金」之稱，但價格會受到我國產量、他國產量、市場狀況等因素變化，近年來，每尾二十多元到近兩百元的例子都有。

盤商觀察，這一次鰻苗季，宜蘭地區收購價格，受產量等因素波動，落於二十五元至七十元之間；起初二十五天產量多，導致鰻苗掉到二十五元，接下來兩個多月，台灣鰻苗產量驟降，但同一時段，中國漁民收穫頗豐，價格未獲爆炸性漲幅，最後十四天，市場以每尾七十元收尾。

漁民反映，這次撈到的鰻苗比往年少很多，好不容易等到鰻苗「大出」（台語，指盛產），正要開始賺錢了，鰻苗季卻進入尾聲，漁民希望可以延長漁期，讓他們生活好過一點。

縣府表示，農委會漁業署分析，多數鰻苗已於二○二二年十一月現身，漁期尾聲的「盛況」，不會維持太久，且已逐漸趨緩，決定不展延漁期。

根據漁業署統計，全台鰻苗捕撈量，二○一八年鰻苗季二七二五公斤，二○一九年暴增至五千公斤，二○二○年五七○○公斤；但二○二一年下滑至一四九五公斤，二○二二年一八○一公斤。

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